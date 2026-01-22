Maschere buffe nel Giro d'Empoli: spuntano le opere di Umberto Cinquini per 'Un altro Carnevale'

Nel Giro d’Empoli le installazioni di Umberto Cinquini per 'Un altro Carnevale'. Si inizia con Burlamacco e Ondina, poi la Banda del Cam
Empoli si riempie di colori e facce buffe. Sono spuntate nel Giro d’Empoli le installazioni dell’artista Umberto Cinquini, in vista di 'Un altro Carnevale – Insieme sotto lo stesso cielo'.
L’evento prenderà il via sabato 24 gennaio alle 11 con la parata inaugurale di Burlamacco e Ondina, le maschere ufficiali del Carnevale di Viareggio, accompagnate da sei personaggi della compagnia di Burlamacco.
Nel pomeriggio, alle 16, spazio alla parata di apertura della Banda del Cam, che sfilerà insieme ai figuranti della Compagnia di Sant’Andrea, per accompagnare la mascherata di gruppo dell’artigiano del Carnevale di Viareggio Silvano Bianchi.
L’iniziativa promette gioia e colori, portando l’atmosfera tipica del Carnevale di Viareggio nel cuore di Empoli e offrendo momenti di festa per tutta la comunità.
