Ha il braccialetto elettronico ma continua a tormentare una donna: un arresto a Castelfranco

Un 40enne è stato arrestato a Castelfranco di Sotto. L'uomo, già sottoposto a divieto di avvicinamento a una donna, si è avvicinato di nuovo alla vittima. I carabinieri sono intervenuti martedì 20 gennaio.

Il primo provvedimento era stato preso per stalking. Nonostante il dispositivo elettronico ne segnalasse la posizione, l'uomo ha continuato a tormentare la vittima. In diverse occasioni, pur mantenendosi formalmente alla distanza imposta, ha indirizzato alla donna gravi offese e frasi denigratorie, come si legge in una nota, "palesando una totale inottemperanza allo spirito della misura e una persistente volontà di sopraffazione psicologica.

La misura in atto è stata quindi aggravata e dal braccialetto elettronico si è passati all'arresto con custodia cautelare in carcere. L'uomo è dietro le sbarre a Pisa.