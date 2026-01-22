Castiglion Fiorentino vieta l'uso di giochi pirotecnici nei locali

A Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, è entrata in vigore un'ordinanza che prende le mosse da una riflessione successiva al dramma di Crans-Montana. Adesso è vietato l'utilizzo di fiamme libere, articoli pirotecnici e fiamme ornamentali o decorative all'interno dei locali pubblici.

Lo rende noto Mario Agnelli, sindaco castiglionese: "Si tratta di un atto formale ma anche dal valore simbolico che vuole prevenire piuttosto che piangere quando ormai è troppo tardi". Agnelli ha detto anche che saranno intensificati i controlli per vedere se l'ordinanza verrà rispettata.

Ancora Agnelli: "Sono consapevole che con questo atto non si risolvono tutti i problemi legati alla sicurezza, ma l'ordinanza si prefigge di prevenire e scongiurare gravi pericoli che possono minacciare l’incolumità pubblica soprattutto in ambienti chiusi e affollati".