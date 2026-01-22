Certaldo in Fermento accende il centro: tre giorni di festa, musica, shopping e socialità

La manifestazione 'Certaldo in Fermento' approda in Piazza Boccaccio, recentemente ristrutturata, per una nuova grande tappa tutta dedicata alla valorizzazione del centro e alla sua comunità. Dal 7, 8 e 9 luglio il borgo basso diventerà il palcoscenico di tre giorni di festa, musica, shopping e socialità, pensati prima di tutto per i certaldesi, ma aperti anche a visitatori e turisti.

L’evento è organizzato dall’Associazione Certaldo in Fermento, nata dopo il successo della Festa della Birra, da cui prende il nome, con l’obiettivo di creare iniziative capaci di far vivere e riscoprire il centro di Certaldo, in collaborazione con il CCN, Confesercenti e il Comune di Certaldo.

Via II Giugno e Piazza Boccaccio saranno il centro nevralgico della manifestazione: negozi aperti tutte le sere, mercatini allestiti lungo tutta la via durante la settimana dei saldi e un’atmosfera viva, accogliente e partecipata. Tre giorni per riportare i cittadini a vivere il proprio centro, per incontrarsi, passeggiare, fare acquisti e sentirsi parte di una comunità viva.

Grande spazio anche alla musica. Certaldo in Fermento ha già abituato il pubblico a importanti eventi musicali con ospiti come Jalisse, Jerry Calà e tribute band di grande richiamo. Anche quest’anno il programma promette appuntamenti capaci di coinvolgere tutte le età, con un grande palco e spettacoli che saranno svelati a breve.

«Iniziative come questa sono vitali per i nostri centri storici – afferma Franco Brogi, presidente FIEPET-Confesercenti – a maggior ragione per Certaldo, che finalmente si presenta con un borgo basso completamente riqualificato. Adesso dobbiamo riuscire a portare flussi sempre crescenti di visitatori, sia residenti che turisti. Un centro frequentato è più vitale, più presidiato e diventa il luogo ideale per i negozi e gli esercizi di vicinato».

Certaldo in Fermento si conferma così un grande evento pensato per i certaldesi, per valorizzare il loro centro e renderlo protagonista, trasformandolo in uno spazio vivo, animato e condiviso, capace di unire divertimento, commercio e senso di appartenenza

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

