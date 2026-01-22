Daniela Balatresi nuova presidente Fratres Montecalvoli

Il 12 gennaio 2026 si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell’Associazione dei Donatori di Sangue Fratres Montecalvoli, eletto a seguito delle votazioni tenutesi il 14 dicembre 2025. Il nuovo Presidente è Daniela Balatresi, affiancata da una motivata schiera di Consiglieri, alcuni dei quali alla loro prima esperienza.

Balatresi ringrazia tutti coloro che l’hanno votata e voluta alla conduzione del Consiglio Fratres Montecalvoli, onorata di succedere ad un grande Presidente, Moreno Meini, che ha ricoperto la carica per tre mandati consecutivi ed ha deciso di prendersi un momento di pausa, assumendo comunque la carica di Amministratore.

È di questi giorni la comunicazione degli ottimi risultati raggiunti dal Gruppo per numero di donazioni effettuate nel 2025, ben 382 che sono tantissime per una piccola comunità come Montecalvoli, un dato che dimostra quanto il Gruppo sia andato sempre crescendo, sotto la Presidenza Meini, anche durante il periodo Covid, e che Balatresi porterà avanti con il massimo impegno e con l’obiettivo di proseguire in questo trend positivo di aumento delle donazioni di sangue e plasma. Balatresi ringrazia pertanto anche tutti i donatori, in particolare quelli appartenenti al gruppo Fratres Montecalvoli, sempre sensibili, altruisti e pronti a rispondere ai bisogni del prossimo che hanno portato l’Associazione a questi dati, contribuendo pertanto a salvare sempre più vite.

Ecco la composizione del nuovo consiglio: Presidente Daniela Balatresi, Vicepresidente e Responsabile rapporti con i Donatori Rossana Maccanti; Amministratore Moreno Meini; Segretario Sandra Cataldo; Responsabile dati sensibili Benedetta Grossi; Consiglieri: Alessandro Bacci, Marzia Briganti, Marco Leonori, Alessandro Taccini, Pietro Giovannetti, Claudio Maccanti. Sindaci revisori: Presidente Simonetta Banti, Vicepresidente Elisabetta Maccanti, Segretario Salvini Sabrina.

