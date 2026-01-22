Oltre 250 eventi, ma 220mila euro non dichiarati: dj versiliese nei guai

Cronaca Viareggio
Condividi su:
Leggi su mobile

Faceva serate nei locali di tendenza della costa tra Toscana e Liguria, spesso andava anche alle sagre. Le foto dei suoi eventi erano condivise e ricondivise sui social. Lo conoscevano tutti, fuorché il fisco. Un noto dj, residente in Versilia, ha incassato in poco più di due anni oltre 220mila euro come compensi della sua attività, ma non li ha mai dichiarati.

L'artista ha promosso le sue serate sui social e le ha "rendicontate con dovizia di particolari -come si legge in una nota della guardia di finanza - postando foto e commenti sulla riuscita dello spettacolo e la copiosa affluenza ottenuta".

Il dj però ha fatto tutto in assenza di partita iva, risultando completamente sconosciuto al fisco. Le fiamme gialle di Viareggio si sono concentrate sulla ricostruzione del suo volume d'affari non dichiarato nonostante oltre 250 eventi a cui il dj aveva partecipato. E lì è stata scoperta la somma mai dichiarata.

"Ora il libero professionista dovrà adempiere alle sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni formali e sostanziali conseguenti all’omessa dichiarazione dei redditi percepiti" conclude la nota.

Notizie correlate

Viareggio
Cronaca
13 Gennaio 2026

150 euro per riavere il cellulare: arrestato 28enne a Viareggio

Aveva rubato il cellulare a una giovane studentessa nel primo pomeriggio e, poco dopo, aveva tentato di ottenere dei soldi dalla famiglia della ragazza. Un piano che però è fallito [...]

Viareggio
Cronaca
10 Gennaio 2026
Mercantile in avaria Viareggio 10 gennaio 2026

Mercantile in avaria a 6 miglia dal porto di Viareggio, equipaggio salvo

Un mercantile lungo 80 metri, battente bandiera delle Comore, è rimasto fermo a sei miglia dalla costa di Viareggio a causa di un'avaria, mentre era in navigazione verso il porto [...]

Toscana
Cronaca
9 Gennaio 2026

Condanna definitiva per il chirurgo Paolo Macchiarini, la sconta in Spagna

La condanna a 2 anni e 6 mesi è diventata definitiva per 'il mago della trachea', il chiurgo toscano Paolo Macchiarini, su cui si erano espressi i giudici in Svezia. [...]



Tutte le notizie di Viareggio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina