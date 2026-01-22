Oltre 250 eventi, ma 220mila euro non dichiarati: dj versiliese nei guai

Faceva serate nei locali di tendenza della costa tra Toscana e Liguria, spesso andava anche alle sagre. Le foto dei suoi eventi erano condivise e ricondivise sui social. Lo conoscevano tutti, fuorché il fisco. Un noto dj, residente in Versilia, ha incassato in poco più di due anni oltre 220mila euro come compensi della sua attività, ma non li ha mai dichiarati.

L'artista ha promosso le sue serate sui social e le ha "rendicontate con dovizia di particolari -come si legge in una nota della guardia di finanza - postando foto e commenti sulla riuscita dello spettacolo e la copiosa affluenza ottenuta".

Il dj però ha fatto tutto in assenza di partita iva, risultando completamente sconosciuto al fisco. Le fiamme gialle di Viareggio si sono concentrate sulla ricostruzione del suo volume d'affari non dichiarato nonostante oltre 250 eventi a cui il dj aveva partecipato. E lì è stata scoperta la somma mai dichiarata.

"Ora il libero professionista dovrà adempiere alle sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni formali e sostanziali conseguenti all’omessa dichiarazione dei redditi percepiti" conclude la nota.

