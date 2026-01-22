Incendio sotto il ponte all'Indiano di Firenze: in fiamme baracche di senza fissa dimora

Intervento dei Vigili del Fuoco oggi sotto il ponte all'Indiano a Firenze, dove un incendio ha coinvolto alcune baracche, sterpaglie e masserizie di persone senza fissa dimora. L'area interessata, in corrispondenza di via dell'Isolotto, è nota per la presenza di accampamenti abusivi.

Dal rogo si è levata un'alta colonna di fumo, ripresa anche in alcuni video dai passanti. Le fiamme sono state rapidamente domate dai Vigili del Fuoco, intervenuti con una squadra e un'autobotte.

Non si registrano feriti né disagi al traffico e non è stato necessario l'intervento della Polizia Municipale.

