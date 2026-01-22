Buongiorno oggi ringrazio Giulia che mi scrive da Milano e mi ha mandato una ricetta molto gustosa che ha presentato durante una cena con amici "Flan di porri con salsa alle acciughe", ci ha concesso anche la foto del suo Flan finito.

Flan di porri con salsa alle acciughe

Ingredienti

4 Porri

Olio extravergine d'oliva q.b.

Burro q.b.

3 Uova

3 cucchiai di Parmigiano Reggiano DOP

150 g di latte intero

150 g di Panna fresca liquida

Sale fino q.b.

per la salsa alle acciughe

12 filetti di Acciughe sott'olio

Olio extravergine d'oliva q.b.

1 spicchio di aglio

250 g di Panna fresca liquida

½ cucchiaio Amido di mais (maizena)

50 g di Latte intero

Preparazione

Per preparare il flan di porri con salsa alle acciughe pulite i porri tagliando via la parte verde più dura, quindi affettateli. In una pentola scaldate un giro d'olio con una noce di burro. Versate i porri affettati, salate e cuocete a fiamma bassa per 15-20 minuti. Intanto preparate la salsa alle acciughe: in un pentolino versate un giro d'olio e uno spicchio d'aglio, fatelo insaporire a fuoco dolce e non appena l'aglio inizierà a sfrigolare, versate le acciughe. Mescolate con la frusta e cuocete a fiamma dolce per farle sciogliere. Aggiungete la panna fresca e cuocete per 5 minuti. A parte sciogliete l'amido nel latte e, quando la salsa inizierà a bollire, togliete l'aglio. Versate la miscela di amido e latte poco alla volta, quanto basta per addensare leggermente la salsa (magari non sarà necessaria tutta la dose). Frullatela con il mixer a immersione per renderla più liscia. Recuperate i porri cotti, versate in un bicchiere alto la dose pari a 300 g , le uova, il Parmigiano reggiano grattugiato e frullate per amalgamare. Ora versate panna e latte. Salate il composto. Imburrate 6 stampi da 150 ml e posizionateli in una teglia, versate il composto senza arrivare fio al bordo. Versate nella teglia l'acqua bollente fino a coprire metà degli stampini. Cuocete in forno statico preriscaldato a 160° per 35 minuti. Sfornate i flan e lasciateli intiepidire, ora passate sul bordo la lama di un coltello, per sformarlo più facilmente. Ribaltate il flan su un piatto da portata e ricopritelo con la salsa alle acciughe. Servite subito il flan di porri con salsa alle acciughe.

Giulia

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB per tutta la Toscana.