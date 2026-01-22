Lutto nella scuola empolese: è scomparsa la professoressa Gabriella Sedoni

Cronaca Empoli
A settantun anni è scomparsa Gabriella Sedoni, professoressa di discipline pittoriche al liceo artistico Virgilio di Empoli. Era in pensione da qualche anno, è venuta a mancare nella Rsa Vincenzo Chiarugi di Empoli.

Tanti i messaggi di cordoglio, uno dei quali dalla Fornace Pasquinucci di Capraia e Limite: "Ci ha lasciati la Professoressa Gabriella Sedoni, socia della nostra associazione. Una cara persona, una bravissima artista. Sentite condoglianze alla famiglia".

La piangono il fratello, il nipote, i parenti e tutta la comunità di ex allievi e allieve che le stanno dedicando un pensiero sui social. La salma di Sedoni è stata esposta alla Rsa Chiarugi in via Guido Monaco. Il funerale in forma civile sarà alle 10.30 di oggi, giovedì 22 febbraio, poi Sedoni verrà cremata a Ponte a Ema.

 

