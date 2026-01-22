Firenze piange Giuliano Taddei, decano del giornalismo toscano

È morto oggi a Firenze, sua città natale, Giuliano Taddei, giornalista 86enne tra i pionieri delle televisioni locali, le cosiddette 'tv libere' in Toscana e non solo. A darne notizia sono Ast e Ussi Toscana, che lo ricordano come uno dei primi giornalisti a dar vita a programmi locali: "Fece storia – viene ricordato – il suo Enne come neve, rubrica dedicata allo sci, diffusa anche a livello nazionale e, in molti casi, imitata".

Taddei è stato l’anima giornalistica di diverse testate, tra cui Canale dei Bambini, Teleregione e EffeGi Television fino ad Antenna 5. Appassionato di vela e sci, ha trasformato le sue passioni in professione, con trasmissioni come Ennecomeneve e Viva l’estate, ed è rimasto attivo fino ai primi anni 2000 anche nella cronaca locale, partecipando ad eventi, inaugurazioni e avvenimenti a Firenze.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha espresso il proprio cordoglio: "Ho appreso con sincero dispiacere della scomparsa di Giuliano Taddei, decano dei giornalisti toscani. Lo ricordo come professionista attento, sempre presente e spesso il primo a formulare le domande, porte sempre con garbo e con quel sorriso che lo caratterizzava".

Anche l’assessora regionale alla cultura, Cristina Manetti, ha voluto ricordarlo: “Con Giuliano Taddei se ne va un pezzo di storia del giornalismo toscano e uno dei fondatori e degli animatori del mondo delle cosiddette Tv libere locali. Restano il suo impegno dapprima per i bambini, poi per lo sci, la vela, il turismo, senza dimenticare la cronaca. Giuliano fa parte di quei giornalisti a tutto tondo capaci di spaziare, e in maniera mai banale, in molti campi e settori”.

