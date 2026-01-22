Giovane calciatore Under 18 afferra al collo l'arbitro, squalifica di 2 anni

Cronaca Capraia e Limite
Orlando Calcio Livorno punita dopo l’aggressione al direttore di gara durante il match contro Limite e Capraia

Grave episodio nel campionato regionale Under 18: un giovane calciatore dell’Orlando Calcio Livorno è stato squalificato per due anni, fino al 22 gennaio 2028, dopo aver aggredito l’arbitro durante la partita casalinga contro il Limite e Capraia.

L’aggressione è avvenuta al 48’ del secondo tempo, con la squadra ospite in vantaggio per 0-1. Secondo la motivazione ufficiale del giudice sportivo il calciatore è stato espulso per aver offeso il direttore di gara, "gli stringeva il collo con la mano provocandogli momentaneo dolore. Nei suoi confronti pronunciava anche ulteriori frasi ingiuriose e minacciose che ne compromettevano la condizione psico-fisica, costringendo l’arbitro a decretare la sospensione della partita".

In seguito all’accaduto, all’Orlando Calcio Livorno è stata inflitta la perdita della partita con il punteggio di 0-3 e un’ammenda di 300 euro.

