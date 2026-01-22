Inchiesta Medicina Firenze, condanne fino a 3 anni e mezzo per concorso da associato

Cronaca Firenze
Condanne fino a 3 anni e mezzo nell’inchiesta sulla selezione da associato di cardiochirurgia a Firenze. Il tribunale riqualifica il reato e dispone un risarcimento di 35mila euro

Condanne fino a tre anni e mezzo per presunte irregolarità nel concorso per professore associato di cardiochirurgia all’Università di Firenze. Lo ha deciso il tribunale del capoluogo toscano al termine del processo di primo grado.

Tra i condannati figurano un cardiochirurgo, un ex prorettore, un professore di medicina interna in pensione e un ex ordinario di fisiologia. Per tutti è stata stabilita la pena di diversi anni, mentre il tribunale ha riqualificato il reato originariamente contestato dalla procura da tentata concussione a induzione a dare e promettere utilità. I fatti risalgono al 2016.

Un altro episodio, risalente al 2015 e che coinvolgeva un ex direttore di dipartimento e primario di oncologia urologica, è stato dichiarato prescritto e il tribunale ha disposto il non luogo a procedere.

Secondo l’accusa, i condannati avrebbero costretto un professore associato a inserire nelle sue pubblicazioni scientifiche uno dei docenti coinvolti come coautore, sebbene non vi avesse collaborato, per permettergli di ottenere i titoli accademici necessari per il concorso da associato. Tutti i condannati dovranno risarcire il professore danneggiato con 35mila euro.

