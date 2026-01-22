All'Università di Pisa il corso gratuito che guarda al futuro dell'energia

L'Università di Pisa attiva un nuovo corso online gratuito "Internet of Things e Sostenibilità" che è disponibile sulla piattaforma nazionale Edvance e si rivolge a studenti e studentesse, professionisti e professioniste e in generale a tutte quelle persone interessate ad acquisire competenze sulle tecnologie dell'Internet of Things applicate alla transizione energetica.

«L'Internet of Things sta già cambiando il modo in cui gestiamo l'energia nelle nostre città», spiega il Prof. Giuseppe Anastasi, Delegato del Rettore per la Transizione e l’Innovazione Digitale, nonché docente del corso stesso. «Dai contatori intelligenti che permettono di monitorare i consumi in tempo reale, ai sensori che ottimizzano l'illuminazione pubblica, fino alle reti elettriche smart che distribuiscono meglio l'energia. Con questo corso vogliamo far comprendere come funzionano queste tecnologie e come possono contribuire concretamente alla sostenibilità ambientale».

Il corso si articola in cinque moduli che partono dalle basi – cosa sono gli oggetti connessi, come comunicano tra loro – per arrivare alle applicazioni pratiche: le smart grid per la distribuzione intelligente dell'energia, i sistemi di previsione dei consumi, le soluzioni per rendere le città più efficienti e meno inquinanti.

A guidare il corso sono il già citato Giuseppe Anastasi, professore ordinario di Ingegneria Informatica presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa, che ha all’attivo circa 180 pubblicazioni scientifiche ed è direttore Emerito del CrossLab per la Trasformazione Digitale, un laboratorio di ricerca interdisciplinare - istituito nell’ambito del progetto “Dipartimenti di Eccellenza” finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca - che si propone di supportare le aziende nel loro processo di Trasformazione Digitale; e Carlo Vallati, professore associato al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, co-autore di oltre 90 articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali e coordinatore del Crosslab relativo a “Cloud Computing, Big Data and Cybersecurity”.

Al termine del percorso, i partecipanti saranno in grado di comprendere come funzionano i sistemi IoT, valutare le tecnologie più adatte a diversi contesti, e identificare strategie per ottimizzare il consumo energetico, con una particolare attenzione alle implicazioni ambientali ed etiche di queste tecnologie. Per tutti i dettagli sul corso visitare la pagina specifica sulla piattaforma Edvance https://www.edvance.it/edvance/app/courseDetails/577

Cos'è Edvance

Il corso, anche detto MOOC (Massive Online Open Course), è accessibile sulla piattaforma www.edvance.it tramite SPID o credenziali federate EduGain per gli studenti universitari. Al completamento del percorso viene rilasciato un attestato digitale open badge caricabile su LinkedIn o da inserire nel Curriculum. Edvance è una rete coordinata dal Politecnico di Milano, finanziata dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del PNRR, che riunisce 13 università e 4 istituti di alta formazione artistica e musicale e offre oltre 200 corsi online gratuiti su temi strategici per l'innovazione.

Per info si possono visitare le pagine dell'Università di Pisa dedicate al progetto https://www.unipi.it/edvance/ e la piattaforma Edvance https://www.edvance.it

