Interruzione idrica programmata a Empoli

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica a San Frediano e Piazzano nel comune di Empoli, lunedì 26 gennaio dalle ore 8 alle 12.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle seguenti vie: Maremmana ll tratto, dei Granai, del Poggiarello, di Montaioncino, di Piazzano, San Donato in Poggio, San Donato Val di Botte, Sottopoggio per San Donato e Val D’Orme Nuova.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a martedì 27 gennaio, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA