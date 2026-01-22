John Legend sarà d'estate in concerto a Lucca

LOS ANGELES - MARCH 14: Singer John Legend arrives for the 2019 iHeart Radio Music Awards at the Microsoft theatre on March 14, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Glenn Francis/Pacific Pro Digital Photography) (c)Glenn Francis 858-717-0010
John Legend sarà in Toscana. Il cantante statunitense torna in Italia con 'A Night of Songs & Stories': quattro i concerti la prossima estate, tra cui quello del 5 luglio al Lucca Summer festival.
Lo show propone versioni intime dei più grandi successi di John Legend, da All of Me a Ordinary People, fino a Tonight, insieme a brani amati dal pubblico e a storie personali, aneddoti e riflessioni che accompagnano il suo percorso artistico e umano. Vincitore di 13 Grammy Awards, John Legend fa parte del ristrettissimo gruppo di artisti Egot, avendo conquistato anche un Oscar, un Golden Globe, un Tony Award e quattro Emmy Awards.
