John Legend sarà d'estate in concerto a Lucca

Cultura Lucca
LOS ANGELES - MARCH 14: Singer John Legend arrives for the 2019 iHeart Radio Music Awards at the Microsoft theatre on March 14, 2019 in Los Angeles, California.

John Legend sarà in Toscana. Il cantante statunitense torna in Italia con 'A Night of Songs & Stories': quattro i concerti la prossima estate, tra cui quello del 5 luglio al Lucca Summer festival.

Lo show propone versioni intime dei più grandi successi di John Legend, da All of Me a Ordinary People, fino a Tonight, insieme a brani amati dal pubblico e a storie personali, aneddoti e riflessioni che accompagnano il suo percorso artistico e umano. Vincitore di 13 Grammy Awards, John Legend fa parte del ristrettissimo gruppo di artisti Egot, avendo conquistato anche un Oscar, un Golden Globe, un Tony Award e quattro Emmy Awards.

