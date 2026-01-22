La Posta Letteraria OFF, a Radicofani il libro di Donatella Stasio

Sabato 14 marzo, alle ore 17:00, il Teatro Costantini di Radicofani (SI) ospita un nuovo appuntamento de La Posta Letteraria OFF, il ciclo di incontri e approfondimenti nato nel 2024 come estensione del festival La Posta Letteraria — considerato oggi “il più grande festival di libri fuori dalle grandi città”, ideato nel 2019 da un collettivo di giovani del posto. In attesa di conoscere le date e il programma dell’ottava edizione del festival, prevista comunque a luglio, quest’appuntamento propone una discussione pubblica sul libro di Donatella Stasio “L’amore in gabbia. La ricerca della libertà di un reduce dal carcere” (Castelvecchi).

Donatella Stasio è giornalista e scrittrice. Per trentatré anni cronista politica, giudiziaria e parlamentare de Il Sole 24 Ore, poi editorialista de La Stampa. Dal 2017 al 2022 è stata responsabile della comunicazione e portavoce della Corte costituzionale, con sei presidenti.

Il libro mette al centro una storia vera — quella di Gianluca, cresciuto nel vuoto affettivo della periferia milanese, divenuto un baratro in carcere, dove finisce a 17 anni e ne esce a 30, un corpo amputato della libertà, che cerca di rieducarsi alla vita e al desiderio — ma quella piccola storia ci costringe a guardare alla nostra, di Storia, e a riflettere su che cosa significhino, dentro e fuori dal carcere, il diritto all’affettività e la sua negazione. Amore è relazione, cura, responsabilità. Non è solo una questione privata, ma pubblica, perché l’educazione affettiva è anzitutto educazione costituzionale e dunque incide, oltre che nei rapporti personali, sulla qualità della convivenza e della democrazia.

All’incontro interverranno il vicepresidente della Corte Costituzionale Francesco Viganò, la vicedirettrice di Rai Radio1 Ilaria Sotis e il protagonista del libro, Gianluca. A condurre, Manuela Perrone, giornalista de Il Sole 24 Ore. Sarà naturalmente presente l’autrice del libro, Donatella Stasio.

L’ingresso è libero e gratuito e non è richiesta prenotazione.

Fonte: Ufficio stampa