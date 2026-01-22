Lavori sul rio a Cortenuova, rilevamenti con drone in centro: modifiche al traffico a Empoli

Attualità Empoli
Modifiche temporanee al traffico a Empoli su piazza Garibaldi e via Arnovecchio, il dettaglio delle ordinanze

Due ordinanze comunali modificheranno temporaneamente la viabilità nei prossimi giorni in due diverse aree della città, il centro e la zona di Cortenuova, per consentire interventi tecnici e rilievi.

Con l’ordinanza n. 31 del 22 gennaio 2026 vengono introdotte modifiche al traffico in via Arnovecchio per permettere lavori di manutenzione della spalletta del rio. I provvedimenti saranno in vigore dal 26 al 31 gennaio 2026, nella fascia oraria dalle 8 alle 18, nel tratto situato a circa 30 metri dall’intersezione con via della Tinaia e via del Ponte. È previsto il restringimento della carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato, regolato da movieri e/o da impianto semaforico.

Con l’ordinanza n. 32 del 22 gennaio 2026, invece, sono disposte limitazioni alla circolazione in piazza Giuseppe Garibaldi, di fronte a Porta Pisana, per consentire rilievi tramite drone. Le modifiche saranno attive il 29 gennaio 2026, dalle 7 alle 17, e prevedono il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito per tutti i veicoli.

L’amministrazione comunale ricorda che la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle ordinanze sarà sanzionata ai sensi del Codice della Strada.

