Consigliera di Parità, Maestrelli premia Pellemoda al 'Standout Woman&Man Award'

La Consigliera regionale di parità della Toscana Maria Grazia Maestrelli parteciperà oggi pomeriggio alla cerimonia di premiazione della X edizione di Standout Woman & Man Award 2026, premio internazionale nato nel 2015 per valorizzare il ruolo di donne e uomini nella società.

Nel corso dell’evento, in programma dalla 15 a Roma nella Sala della Regina di Montecitorio, la consigliera consegnerà uno dei 21 riconoscimenti a Azzurra Morelli, ceo di Pellemoda srl, azienda manifatturiera empolese che da alcuni anni ha adottato la forma giuridica di società benefit, impegnandosi a integrare obiettivi di beneficio collettivo come sostenibilità ambientale, sociale, benessere dei lavoratori. Alla base delle motivazioni del premio, l’inserimento nel mondo del lavoro di donne vittime di violenza grazie a percorsi che hanno consentito la loro assunzione.

“Sono onorata di partecipare alla X edizione di questa manifestazione, perché è l’occasione di conoscere da vicino esperienze di impegno concreto per la parità di genere. Rivolgo i complimenti a Morelli e all’azienda toscana premiata per la sua opera sul fronte del benessere generale della comunità”, commenta Maestrelli.

La cerimonia di premiazione potrà essere seguita in diretta all’indirizzo web: https://webtv.camera.it/evento/30146

Fonte: Regione Toscana