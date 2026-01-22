Mercantia 38esima edizione: svelate le locandine ufficiali del Festival

Comune di Certaldo e Terzo Studio a lavoro per la 38esima edizione di Mercantia, il Festival Internazionale del Quarto Teatro che si svolgerà dal 15 al 19 luglio a Certaldo. Come già anticipato, l’idea poetica di questa edizione sarà “Un’incessante sinfonia”: un’immagine poetica che racconta Mercantia come un flusso continuo di suoni, visioni, emozioni e incontri.

Sono già state create le locandine ufficiali che diventano, di fatto, il primo sguardo sul festival. Immagini che non solo annunciano Mercantia, ma ne anticipano l’anima: una sinfonia di colori, suggestioni e poesia, capaci di evocare la magia che avvolgerà Certaldo.

A breve sarà pronto anche il programma degli spettacoli, con le prime anticipazioni. Possiamo già confermare la forte vocazione internazionale del festival: artisti provenienti da tutto il mondo torneranno a Certaldo per dare vita a nuovi percorsi artistici, ricchi di stupore e creatività.

Novità di quest’anno è l’apertura di un nuovo ramo dedicato alla moda: stilisti, designer, stoffe, costumi e luci si fonderanno con lo spettacolo, creando visioni d’incanto dove l’arte incontra il design in una contaminazione continua.

Insieme agli artisti, gli artigiani, da sempre parte essenziale di Mercantia, completeranno questo grande affresco fatto di suoni, danze, spettacoli, installazioni, arte contemporanea e sentieri nascosti.

Mercantia si conferma dunque il Festival di street art più atteso in Toscana e che trasformerà ancora una volta Certaldo in un palcoscenico di pura meraviglia.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa