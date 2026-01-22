Michele Riondino in "Art" al Teatro Excelsior di Empoli

L'attore dirige e interpreta, insieme a Daniele Parisi e Michele Sinisi, la commedia di Yasmina Reza. Il calendario della stagione di prosa
Art è una commedia teatrale scritta alla fine degli anni ottanta da Yasmina Reza. Tradotta in circa trenta lingue, raffigura uno spaccato di vita quotidiana di tre amici, in accesa conversazione al riguardo di un quadro.
La commedia è interpretata da Michele Riondino, che ne cura anche la regia, insieme a Daniele Parisi e Michele Sinisi.
Parigi, fine anni ottanta. Serge, facoltoso appassionato di arte contemporanea, acquista, per una cifra stratosferica, uno strano dipinto del maestro Antrios, di fatto una grossa tela bianca. Gli amici Yvan e Marc cercano di fargli capire che sulla tela non c’è nulla ma lui si ostina a vederci un quadro astratto fatto di linee cangianti (le trame della tela).
La conversazione sul significato dell’arte metterà in discussione l’amicizia fra i tre, che addirittura scarabocchieranno la tela. Alla fine la ripuliranno e la esporranno orgogliosi in casa di Serge, mentre Yvan andrà malvolentieri alle sue nozze.
Lo spettacolo è in programma lunedì 26 gennaio alle 21.00 al Teatro Excelsior.
La stagione di prosa del Comune di Empoli è promossa insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus ed ha la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.
Il cartellone della stagione prosegue martedì 24 febbraio con Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello sarà a Empoli. Mercoledì 25 marzo in programma Le nostre donne di Eric Assous, interpretato da Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri.
L'ultimo appuntamento della stagione di prosa è per mercoledì 15 aprile con L'assaggiatrice di Hitler, con Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliani, liberamente tratto da Le assaggiatrici di Rosella Postorino, opera vincitrice nel 2018 del Premio Campiello, oltreché del Premio Pozzale nello stesso anno.
La vendita dei biglietti verrà effettuata esclusivamente presso il Minimal Teatro di Empoli (via P. Veronese, 10) telefono 0571 / 81629 – 83758. biglietto intero € 23 - ridotto € 18; ridotto punti Coop € 10, studenti e under 30 € 8.
Le riduzioni sono previste per over 65, possessori di Carta giovani, per gruppi organizzati di almeno 15 persone e per portatori di handicap o invalidità riconosciute, opportunamente documentate; Soci Unicoop Firenze (solo per i biglietti); possessori Carta dello Spettatore FTS (solo per i biglietti).
Per i Soci Coop è attiva la promozione 1000 mille punti mille emozioni biglietto a € 10, informazioni e adesioni presso i punti vendita Unicoop Firenze.
Per informazioni ci si può rivolgere al comune di Empoli servizio cultura giovani e sport, telefono 0571/757729–757625 e-mail cultura@comune.empoli.fi.it; Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.
Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa
