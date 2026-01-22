Operazione anti-droga alle Cerbaie: smantellato un bivacco clandestino

Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti alle Cerbaie, con un nuovo servizio dei carabinieri il 21 gennaio 2026.

L’operazione ha interessato le frazioni di Orentano, Villa Campanile e Galleno e Staffoli, vedendo impegnati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Miniato e delle Stazioni di Castelfranco di Sotto, San Romano e Ponte a Egola. C'è stato pure il supporto specialistico del Nucleo Carabinieri Cinofili di Pisa-San Rossore e del Nucleo Forestale CC di Calci.

L’attività ha permesso di smantellare un bivacco clandestino, identificare 58 persone, controllare 18 veicoli e 5 esercizi commerciali.

All'interno di una propaggine della macchia boschiva in località Orentano, i militari hanno individuato un bivacco clandestino. Sebbene al momento del controllo fosse privo di persone, l'area era utilizzata come base logistica e lì sono stati trovati indumenti, teli in plastica per ripari improvvisati e due batterie. L'intera struttura è stata immediatamente smantellata.

Sono stati ispezionati 5 esercizi pubblici (tra bar e circoli ricreativi) situati tra Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno. L’attività di monitoraggio delle vie d'accesso al bosco ha portato a 4 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.