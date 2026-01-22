Paycare, accordo in Regione: incentivi e formazione per reinserimento 53 dipendenti

Attualità Sesto Fiorentino
La Regione Toscana attiva politiche di lavoro e formazione per il reinserimento dei 53 dipendenti di Konecta Paycare in cassa integrazione straordinaria. Percorsi di riqualificazione e certificazioni professionali

La Regione Toscana interviene con politiche attive del lavoro e della formazione per favorire il reinserimento dei 53 dipendenti di Konecta Paycare, società in liquidazione e già in cassa integrazione straordinaria per cessazione attività. L’iniziativa è stata definita nell’accordo di progetto sottoscritto oggi al tavolo convocato dal consigliere regionale per lavoro e crisi aziendali, Valerio Fabiani.

L’azienda, operante nel settore customer care e attiva con servizi per altre società, ha sottoscritto l’accordo con organizzazioni sindacali, Rsu e Regione, con l’obiettivo di favorire il recupero lavorativo dei dipendenti nelle sedi toscane di Monteriggioni (SI) e Sesto Fiorentino (FI).

Le misure previste dall’accordo rientrano nel Programma Gol, attraverso un percorso di “riqualificazione collettiva” che comprende aggiornamento professionale, certificazioni di competenze, rilascio di qualifiche professionali e attestazioni di frequenza.

“Ho voluto essere qui oggi per significare ancora una volta l’interesse e il ruolo della Regione. In una situazione difficile come questa, interveniamo con gli strumenti che abbiamo costruito alla luce dell’esperienza dei tavoli di crisi e nel confronto con tutti i protagonisti, a cominciare dalle organizzazioni sindacali”, ha dichiarato il consigliere Fabiani.

Alla gestione della vicenda hanno collaborato le strutture di Unità di crisi e Arti di Firenze e Siena. La Regione ha monitorato costantemente la situazione con un tavolo di salvaguardia tuttora attivo e ha messo a disposizione tutti gli strumenti necessari per la risoluzione della vertenza.

Fonte: Regione Toscana

