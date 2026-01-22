Pestaggi a Sollicciano, la corte d'appello condanna 9 agenti per tortura

La corte d'appello di Firenze ha condannato nove membri della polizia penitenziaria (un'ispettrice e otto agenti) coinvolti in due aggressioni avvenute all'interno del carcere di Sollicciano nel 2018 e nel 2020. Tra le vittime, un detenuto di origine marocchina e un recluso italiano.

La corte d'appello ha ribaltato la sentenza di primo grado: gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di tortura, falso e calunnia. In primo grado, la gravità del reato di tortura era stata ridotta a lesioni, mentre erano stati prosciolti dagli episodi di falso e calunnia.

La condanna più severa è stata inflitta a un'ispettrice della polizia penitenziaria, che dovrà scontare 5 anni e 4 mesi di carcere. Gli altri otto agenti sono stati condannati a pene comprese tra 4 anni e 4 mesi e 3 anni e 4 mesi.