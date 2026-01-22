Pisa, nuovo appuntamento di 'Lungo Ottocento' alla Domus Mazziniana con la presentazione di 'Uomini come noi'

Nuovo appuntamento per il ciclo “Lungo Ottocento”, organizzato dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa, martedì 27 gennaio 2026 alle ore 17:15 presso la Domus Mazziniana, a Pisa.

L’incontro sarà dedicato alla presentazione del volume “«Uomini come noi». Il nemico nelle scritture dei soldati (1915-18)” (Pacini, 2025) di Francesco Cutolo. Attraverso lo studio di un

corpus di testimonianze scritte di combattenti, il volume delinea il rapporto tra i soldati italiani e il nemico, inteso nelle sue diverse declinazioni e considerando i fattori che hanno

condizionato gli individui esaminati, come la propaganda, il contesto bellico e l’estrazione socioculturale dei testimoni. Un tema cruciale per comprendere l’esperienza bellica, che

restituisce elementi per ricostruire e verificare questioni quali gli atteggiamenti dei soldati verso il conflitto, le pratiche della lotta di trincea, le dinamiche di adesione alla guerra e i processi di mobilitazione culturale.

L’autore, assegnista di ricerca in storia contemporanea all’Università di Firenze, dialogherà con Carlo Stiaccini, professore associato di storia contemporanea all’Università di Genova, e Sante

Lesti, ricercatore in storia contemporanea all’Università di Pisa. Il confronto sarà coordinato da Brenda Fedi, dottoranda in storia contemporanea presso l’Università di Pisa.

Ingresso libero alla Domus Mazziniana, che trasmetterà l’evento in diretta sui propri canali social Facebook e YouTube.

Fonte: Ufficio stampa

