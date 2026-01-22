Referendum Giustizia, a Pontedera il comitato SiRiforma

"Abbiamo aderito al comitato SiRiforma con la volontà di dare il nostro contributo all’approvazione della riforma costituzionale della Magistratura, sottoposta la vaglio del referendum confermativo nelle giornate del 22 e 23 marzo 2026."

"Il Comitato propone di informare e mobilitare i cittadini, promuovendo una riflessione consapevole su questa importante consultazione costituzionale, ma soprattutto sulla riforma della giustizia, che ha l’obiettivo di cambiare radicalmente il nostro sistema giudiziario, per renderlo imparziale e libero da ogni tipo di condizionamenti. È una riforma di portata storica, che merita un approfondimento e la diffusione di informazioni corrette e non deformate da ideologie. Per questo con il collega Giuseppe Brini ed altri aderenti al Comitato, abbiamo creato il comitato territoriale di Pontedera e chiunque sia interessato potrà contattarci all'indirizzo mail: siriforma.pontedera.valdera@gmail.com ."

"Sui nostri canali istituzionali e social daremo diffusione degli incontri, divulgazione e confronto che stiamo organizzando."

Fonte: Ufficio Stampa