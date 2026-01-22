'Se dico minori… verso la città educante': a Colle val d'Elsa un convegno per costruire una città educante

Prosegue l’impegno della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA) e dell’Oratorio Salesiano “Don Bosco” di Colle di Val d’Elsa per immaginare il futuro dei giovani della Valdelsa: pensandolo per loro, costruendolo con loro.” Infatti, l’Oratorio Salesiano, in collaborazione con FTSA e con la Società della Salute Alta Valdelsa, nell’ambito del Programma di Intervento. Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (PIPPI), organizza il convegno “Se dico minori… verso la città educante” aperto a tutta la cittadinanza nel pomeriggio di venerdì 30 gennaio.

A partire dalle 17, presso la parrocchia San Giovanni Bosco in località Campolungo a Colle di val d’Elsa, il V convegno “Se dico minori” sarà l’occasione per riflettere e confrontarsi sui bisogni dei ragazzi. E da questo convegno potranno nascere progetti, servizi e sinergie per favorire lo sviluppo delle potenzialità dei nostri giovani, l’inclusione sociale e prevenire e superare il disagio minorile in Valdelsa.

“Il sogno” spiega Don Marco Cimini SDB, Direttore dei Salesiani di Colle Val d’Elsa, “è scrivere insieme il patto educativo di comunità. Per realizzare questo sogno, ogni parte della comunità educante è chiamata a portare il proprio contributo: solo così si può essere capaci di vivere un cuor solo e un’anima sola, che trova nel vero bene dei ragazzi l’obiettivo comune.”

“In questo modo” continua Francesca Nencioni Area Minori FTSA e Referente Territoriale Programma PIPPI, “la città può trasformarsi in una comunità educante in tutti i suoi luoghi. In modo da avere scuole aperte anche al pomeriggio; musei che ospitano aule- studio; biblioteche che imparano ad essere molto più che contenitori di cultura”.

Il convegno si svolge nell’ambito dei festeggiamenti di San Giovanni Bosco, il Santo patrono dei giovani e degli educatori, la cui ricorrenza è il 31 gennaio. E punta a coinvolgere scuole, istituzioni, famiglie, associazioni, servizi sociosanitari, realtà religiose e giovani attraverso gruppi di lavoro. A seguire si terrà un buffet.

Tutta la cittadinanza e tutte le realtà del territorio sono invitate a partecipare e a portare il proprio contributo al convegno, iscrivendosi gratuitamente al seguente link https://www.eventbrite.com/e/biglietti-se-dico-minori-verso-la-citta-educante-1979765018464.

Fonte: Ufficio stampa

