Un protocollo, un app e un social tour per Ville e Giardini Medicei in Toscana

Un nuovo protocollo d’intesa per la tutela e la valorizzazione delle Ville e dei Giardini Medicei in Toscana, sito UNESCO, per rafforzare strategie comuni tra Regione, Comuni e territori sui quali insistono le ville. Ma anche nuovi strumenti digitali, come un’applicazione e un social tour, per raccontare questo straordinario patrimonio anche alle giovani generazioni, utilizzando i linguaggi e i canali che meglio conoscono.

Il punto è stato fatto questa mattina dall’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti nel corso del Comitato di pilotaggio del sito UNESCO Ville e Giardini Medicei in Toscana, che si è svolto a Firenze, a Palazzo Strozzi Sacrati.

"Con il nuovo protocollo d’intesa – ha spiegato Manetti – compiamo un passo importante nella tutela e nella valorizzazione delle Ville e dei Giardini Medicei, patrimonio UNESCO che rappresenta una delle massime espressioni del Rinascimento e dell’identità culturale toscana. L’aggiornamento dell’accordo rafforza il coordinamento tra Regione, Comuni e territori e introduce novità significative, a partire dall’individuazione di un site manager regionale, che avrà il compito di coordinare e gestire in modo unitario le 14 Ville e Giardini Medicei, insieme alle iniziative di promozione e valorizzazione del sito".

"Accanto alla tutela – ha proseguito l’assessora – investiamo sempre di più nel racconto e nella fruizione di questo patrimonio, in particolare verso le giovani generazioni, utilizzando linguaggi e strumenti contemporanei. È già disponibile una mappa digitale con la mappatura completa delle ville e dei giardini, realizzata grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura, e oggi presentiamo anche una nuova applicazione digitale e un social tour che coinvolgerà giovani content creator, chiamati a visitare e raccontare le Ville Medicee attraverso i social media».

"L’obiettivo – ha concluso Manetti – è far vivere questi luoghi non solo come siti di straordinario valore storico e architettonico, ma come spazi aperti alle comunità, alle famiglie e ai ragazzi: luoghi da attraversare, conoscere e abitare, anche per trascorrere tempo all’aria aperta in un contesto unico. Raccontare meglio le Ville Medicee significa renderle sempre più parte della vita quotidiana dei territori in cui sono inserite e rafforzarne l’attrattività a livello nazionale e internazionale".

La revisione del protocollo rinnova la governance del sito, aggiornandola secondo le indicazioni dell’UNESCO. Il nuovo testo prevede la nomina del site manager, figura centrale per il coordinamento delle attività, oltre all’istituzione di una cabina di regia e di un comitato di pilotaggio, strumenti pensati per garantire una gestione condivisa, coordinata ed efficace del sito seriale.

Il protocollo mira complessivamente a consolidare la collaborazione istituzionale tra la Regione Toscana e gli enti proprietari o gestori delle singole componenti del sito, promuovendo azioni integrate di tutela, conservazione, valorizzazione culturale e promozione turistica sostenibile.

Nel corso dell’iniziativa sono stati inoltre illustrati il Piano di monitoraggio e il Piano di azione previsti dal Piano di gestione del sito, insieme ai risultati dei progetti finanziati dal Ministero della cultura ai sensi della legge 77/2006 e cofinanziati dalla Regione Toscana, realizzati grazie all’Accordo di collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze – Laboratorio HERE LAB. I progetti si concentrano in particolare sullo studio degli itinerari di mobilità dolce, successivamente integrati nell’applicazione digitale “Ville e Giardini Medicei in Toscana”, e sull’analisi dei punti di osservazione delle ville, elemento fondamentale per la tutela delle singole componenti del sito UNESCO in relazione ai valori paesaggistici e percettivi.

Sono intervenuti Margherita Tempestini, responsabile del Settore UNESCO e site manager del sito, che ha illustrato nel dettaglio i contenuti del nuovo protocollo d’intesa, e il professor Giuseppe De Luca, docente di ujrbanistica, che ha presentato il piano di monitoraggio, di azione e di restituzione dei risultati dei progetti finanziati.

Al termine della mattinata è stata presentata l’applicazione digitale per favorire la mobilità sostenibile e dolce tra le diverse componenti del sito, insieme al social tour che coinvolgerà content creator selezionati, chiamati a visitare le ville e a raccontarle attraverso canali digitali e social media, con linguaggi e format diversificati, per rafforzare la conoscenza e l’attrattività del sito UNESCO.

Fonte: Regione Toscana

