Via Salaiola e i 'massi' di Monterappoli, il privato avvia la rimozione dopo l'ordinanza

Il sindaco annuncia che il privato "farà l’intervento ed ha già avviato l’iter con l’ufficio edilizia". Il Comune proroga l'ordinanza

L’ordinanza emessa dal Comune di Empoli per la messa in sicurezza del muro pericolante di via Salaiola e per la rimozione dei 'massi' di Monterappoli "ha sortito il suo effetto". A comunicarlo è il sindaco Alessio Mantellassi attraverso un post sui propri canali social.

Dopo la comunicazione dell’amministrazione comunale sulla possibilità di sostituirsi al privato e l’avvio della progettazione dell’intervento, il proprietario ha infatti "formalmente comunicato che farà l’intervento direttamente ed ha già avviato l’iter con l’ufficio edilizia".

Alla luce di questa decisione, il Comune ha disposto la proroga dell’ordinanza per altri due mesi, "per dare il tempo di ottemperare" agli obblighi previsti. In questa fase, spiega il sindaco, "sono in corso tutte le verifiche necessarie a fare l’intervento".

Nel post il sindaco fa un punto sugli interventi previsti nella frazione di Monterappoli, nell’ambito del piano frazioni. "Chiusi i lavori al cimitero della frazione, aperto il fontanello", l’attenzione ora si concentra su questo intervento e sull’Urp. In una fase successiva è previsto anche il parcheggio, "che abbiamo appena inserito nel nuovo regolamento urbanistico e nel piano delle opere pubbliche"

