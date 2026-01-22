Villa Sonnino premiata ai Wedding Awards 2026

Per il decimo anno consecutivo Villa Sonnino si aggiudica il premio Wedding Awards, assegnato alle miglior strutture del wedding in Italia. Anche l'edizione 2026 vede ottenere il prestigioso riconoscimento alla struttura di San Miniato, conferito dal portale matrimonio.com in base ai punteggi attribuiti dalle coppie che hanno lasciato le loro recensioni sul sito web, su un'analisi di 146mila recensioni pubblicate sui profili di più di 84mila professionisti registrati.

“Un riconoscimento importante che ci riempie di orgoglio e soddisfazione” le parole del direttore di Villa Sonnino Cesare Andrisano “siamo la prima struttura come rating e numero di recensioni nell'intera provincia di Pisa ed è un piacere immenso che a riconoscerlo sia il portale di riferimento del settore wedding, ma soprattutto le coppie che hanno scelto la nostra location per celebrare le loro nozze”.

“Dedichiamo il riconoscimento a tutta la squadra di Villa Sonnino, a tutti i collaboratori e in particolare alle nostre ammiraglie Sara e Sandra, grazie a tutti i clienti che ci hanno votato permettendoci di arrivare alla vittoria. Cerchiamo di fare del nostro meglio ogni giorno con passione e dedizione e questo è un premio al nostro duro lavoro quotidiano”.

“I migliori complimenti a Villa Sonnino e al suo direttore Cesare Andrisano” le congratulazioni del direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Non è per niente scontato confermarsi per dieci anni di fila, a dimostrazione anche in questa occasione, dell'eccellenza della location, oltre alla straordinaria qualità e professionalità del servizio offerto ai clienti. Un riconoscimento di particolare prestigio proprio perché attribuito sulla base dell'esperienza diretta e delle recensioni”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa

