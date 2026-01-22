Vinci, in arrivo nuova illuminazione a led nella frazione della Stella

Sono in via di ultimazione i lavori per il riammodernamento della frazione della Stella, nel Comune di Vinci al confine con la provincia di Pistoia.

Alla fine del 2025 è stato ultimato il marciapiede di Via Maremmana, allo scopo di metterlo in sicurezza e quindi facilitare ulteriormente il collegamento della frazione con la vicina zona commerciale (oltre la rotonda, nel Comune di Lamporecchio). Per questo intervento l’amministrazione comunale ha intercettato un finanziamento di centomila euro da parte della Città Metropolitana di Firenze.

Ai lavori di rifacimento del marciapiede si stanno affiancando in questi giorni quelli per la sostituzione dell’impianto di illuminazione, con uno nuovo, completamente a led, così da garantire un maggiore efficientamento energetico, un miglioramento dell’illuminazione pubblica nell’ottica di aumentare la sicurezza della frazione. Per questo intervento il Comune ha stanziato 150mila euro.

"Le nostre frazioni sono al centro di vari interventi, che stiamo pianificando in base alle esigenze che sono emerse nei vari incontri organizzati con la cittadinanza - ha precisato Daniele Vanni, sindaco di Vinci. A La Stella abbiamo fatto un intervento importante con lo scopo di migliorare la sicurezza dei pedoni, con la realizzazione del marciapiede che adesso collega la frazione con la zona commerciale. La sostituzione di tutti i lampioni con la tecnologia a led ci permetterà di rendere più efficiente l'illuminazione, che spesso era soggetta a guasti legati alla vetustà dei lampioni e ci permetterà di risparmiare nel tempo sia sulle manutenzioni che sulle bollette. Un intervento fondamentale che mette insieme il rispetto per l'ambiente, il risparmio economico e una maggiore sicurezza per la popolazione".