Vueling apre la nuova rotta Firenze - Minorca

Vueling, parte del gruppo IAG, annuncia l’apertura di una nuova rotta che collegherà la città di Firenze a Minorca. Questa tratta sarà disponibile per la stagione estiva 2026, dal 17 giugno al 12 settembre, con 2 frequenze settimanali per voli in partenza nei giorni di mercoledì e sabato. I biglietti sono in vendita sul sito web della compagnia a partire da oggi, giovedì 22 gennaio.

Prima e unica compagnia ad attivare questa rotta in Italia, Vueling arricchisce la propria offerta in questa regione, rafforzando il ruolo strategico della base di Firenze all’interno del suo operativo. Con questo nuovo collegamento, la compagnia amplia infatti il ventaglio delle destinazioni dirette già servite da Firenze: Barcellona (con fino a 29 voli settimanali); Madrid (fino a 19); Londra Gatwick (fino a 18); Parigi Orly (fino a 18); Catania (fino a 5); Bruxelles (fino a 3).

Dunque, grazie alla compagnia aerea spagnola, da Firenze tra qualche mese si potrà partire per andare alla scoperta dell’isola spagnola: un angolo di Mediterraneo che incanta grazie alle sue spiagge da cartolina, come Cala Macarella e Cala Mitjana, con i tramonti mozzafiato di Punta Nati e con il ricco patrimonio storico da ammirare nella vivace Ciutadella. Tappa imperdibile per chi è alla ricerca di mare, natura incontaminata e relax, Minorca è la meta ideale per un viaggio nella prossima estate.

