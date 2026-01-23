A Castelfranco nasce Casa Margherita: una struttura per l’autonomia delle persone con disabilità

"La Società della Salute Empolese-Valdarno e l’Amministrazione comunale di Castelfranco hanno annunciato per venerdi 23 alle ore 16 l’inaugurazione di “Casa Margherita”, la nuova residenza in Via Vittorio Emanuele destinata alla sperimentazione di progetti individuali di autonomia abitativa, lavorativa e sociale di persone con disabilità.

Per la nostra “Associazione Famiglie Handicappati” è un grande giorno, un nuovo traguardo raggiunto.

Abbiamo cominciato la nostra attività nell’anno 1978 quando non c’erano servizi pubblici di ausilio alle famiglie per attività di socializzazione dei nostri soci; ci siamo inventati allora una ludoteca, che ben presto è diventata un luogo dove si sono creati percorsi di carattere ricreativo, sportivo, formativo e socializzante per i ragazzi e per le loro famiglie. Attività che sono continuate anche dopo la nascita dei Centri Diurni pubblici, fin dopo il periodo della pandemia da Covid, nei locali a piano terra dell’edificio popolare di Via Vittorio Emanuele, concessoci in Comodato dal Comune.

Con gli anni abbiamo maturato la convinzione di dover rispondere alle esigenze di ragazzi adulti con disabilità soprattutto consentendo loro forme di autonomia abitativa, anche in preparazione del “dopo di noi”. Un intento che si scontrava con la difficoltà di reperire un appartamento adatto in cui replicare esperienze che in altri Comuni funzionavano bene.

Anche la disponibilità espressa dal Sindaco Toti alla nostra richiesta di aiuto ebbe bisogno di tempo finchè con le Assessore Chiara Bonciolini e Monica Aringhieri ci comunicarono di aver trovato una possibilità con il Direttore della Società della Salute. La presentazione ai finanziamenti del PNRR di un progetto che includeva altre realtà del territorio avrebbe dato a Castelfranco l’opportunità di ristrutturare i locali affidati alla nostra Associazione, collocati in posizione ottimale nel centro urbano e privi di barriere architettoniche, per destinarli ad un servizio avanzato, unico nel Valdarno Inferiore, nel percorso di inclusione piena della disabilità tramite una idonea gestione finalizzata a forme di autonomia abitativa e lavorativa.

Non abbiamo esitato un attimo a rinunciare a quella che per tanto tempo era stata la sede dell’attività delle nostre famiglie dato che gli accordi successivi per la gestione della casa-comunità avrebbero mantenuto solo un piccolo spazio per l’Associazione in funzione di ausilio.

E ora è nata Casa Margherita. Ne siamo felici. Nasce la possibilità per persone con disabilità di sperimentare, attraverso una coabitazione solidale, la propria forma di autonomia e di indipendenza ognuno secondo il proprio progetto individuale, anche attraverso l’attività lavorativa.

Il nostro impegno per questo non si è mai fermato. Negli stessi tempi in cui procedevano i lavori per questa Casa, l’”Associazione Famiglie Handicappati” ha realizzato un progetto di inserimento lavorativo che coinvolge sei persone presso il Bar detto “Colazioni Spaiate” avviato nel gennaio 2024 e tuttora attivo, presso la Pubblica Assistenza di Capanne.

Crediamo fortemente nella collaborazione fra pubblico e privato sociale – Associazioni e cooperative sociali – per assicurare il diritto delle persone ad una vita dignitosa nel riconoscimento della diversità e dei diritti di ciascuno e di tutti. Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito e contribuiranno al progetto, direttamente o indirettamente".

Associazione Famiglie Handicappati

