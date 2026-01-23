Abbandona scarti edili fuori dal Parco di San Rossore, denunciato

Un 39enne, rappresentante legale di un’impresa edile, è stato denunciato per abbandono di rifiuti speciali non pericolosi nei pressi del parco di San Rossore. L'operazione parte dal 23 dicembre 2025 quando i carabinieri trovarono scarti edili in via delle Cascine a Campalto, nel comune di Pisa.

I militari sono riusciti a risalire al responsabile grazie a un’accurata analisi del materiale abbandonato. Gli investigatori hanno isolato tracce rinvenute sugli imballaggi della merce e riferimenti specifici relativi a fornitori di prodotti per la termoidraulica. Questi elementi hanno permesso di ricostruire a ritroso la filiera, individuando con certezza un cantiere edile attivo a Pisa i cui lavori erano stati appaltati alla ditta del soggetto denunciato.

L'area interessata dall'illecito ricade nella zona Pre-Parco del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. "Per tale motivo, oltre al profilo penale, è stata comminata una sanzione amministrativa di 800,00 euro per la violazione del Regolamento del Parco" si legge in una nota.