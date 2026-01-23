Acque, lavori a Castelfiorentino: le zone interessate

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, martedì 27 gennaio dalle ore 8 alle 13, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Boito, Battisti (nel tratto compreso tra le vie Minzoni e Ugolini) e Fratelli Rosselli (nel tratto compreso tra le vie Battisti e Verdi).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 28 gennaio, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

