Acque, lavori a Castelfiorentino: le zone interessate

Front Office Castelfiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, martedì 27 gennaio dalle ore 8 alle 13, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Boito, Battisti (nel tratto compreso tra le vie Minzoni e Ugolini) e Fratelli Rosselli (nel tratto compreso tra le vie Battisti e Verdi).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 28 gennaio, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
4 Gennaio 2026

Lavori sulla nuova SR 429 a Empoli per messa in sicurezza KEU, senso unico alternato

L’Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto due ordinanze per la modifica del traffico sulla nuova SR 429, nel comune di Empoli, a seguito di lavori di messa [...]

Castelfiorentino
Front Office
22 Dicembre 2025

Gli orari degli uffici del Comune di Castelfiorentino per le Feste

In occasione delle festività natalizie, il Comune di Castelfiorentino rende note le chiusure di alcuni uffici. La Biblioteca Comunale “Vallesiana” rimarrà chiusa il 24, 27 e 31 dicembre, mentre l’Anagrafe/Stato [...]

Castelfiorentino
Attualità
24 Novembre 2025

Lavori alla rete idrica, disagi a Castelfiorentino e Cerreto Guidi

Due interventi sulla rete idrica programmati da Acque Spa comporteranno sospensioni dell’erogazione dell’acqua nella giornata di giovedì 27 novembre, con possibili slittamenti al giorno successivo in caso di maltempo. A [...]



Tutte le notizie di Castelfiorentino

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina