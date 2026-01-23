Amici per la Pelle, studentesse e studenti in conceria

Gli studenti protagonisti del progetto didattico Amici per la Pelle proseguono il loro viaggio alla scoperta dell’industria conciaria che li sta portando in conceria e negli impianti industriali del distretto. Iniziata lo scorso ottobre, l’edizione 2025\26 del progetto si concluderà con un evento finale ospitato nel corso di Lineapelle, a febbraio. Cresce, intanto, l’entusiasmo degli studenti che vi stanno partecipando.

Promosso da UNIC-Concerie Italiane con Associazione Conciatori e Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, Amici per la Pelle punta a sensibilizzare i più giovani sulle opportunità di formazione e lavoro legate alla filiera della pelle stimolandone la creatività. Il progetto promuove una sfida in cui gli studenti realizzano opere in pelle, ispirate in ogni edizione ad un tema diverso, che quest’anno è quello dello sport olimpico.

Tra scuola e azienda. L’ articolato programma di Amici per la Pelle ha già coinvolto in questa edizione più di cento studenti del distretto che, a scuola e nelle visite svolte, si sono mostrati interessati nel confronto con i tecnici e con gli imprenditori conciari incontrati. Sono già state svolte visite in diverse concerie, tra cui: BCN, Sciarada, Zabri, Settebello, Gruppo Conciario CMC International e Lamonti Cuoio, oltre al POTECO Polo Tecnologico Conciario. Ad Amici per la Pelle partecipano le classi seconde delle scuole medie di Santa Croce sull’Arno e Staffoli, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Ponte a Egola e Santa Maria a Monte. Dalla sua prima edizione ad oggi, il progetto ha visto la partecipazione di più di mille studenti del distretto rivelandosi un’occasione preziosa per spiegare le opportunità connesse alla filiera della pelle, tra le risorse più significative del loro territorio.

Fonte: Associazione Conciatori - Ufficio stampa

