Amici per la Pelle, studentesse e studenti in conceria

Economia e Lavoro Santa Croce sull'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

Gli studenti protagonisti del progetto didattico Amici per la Pelle proseguono il loro viaggio alla scoperta dell’industria conciaria che li sta portando in conceria e negli impianti industriali del distretto. Iniziata lo scorso ottobre, l’edizione 2025\26 del progetto si concluderà con un evento finale ospitato nel corso di Lineapelle, a febbraio. Cresce, intanto, l’entusiasmo degli studenti che vi stanno partecipando.

Promosso da UNIC-Concerie Italiane con Associazione Conciatori e Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, Amici per la Pelle punta a sensibilizzare i più giovani sulle opportunità di formazione e lavoro legate alla filiera della pelle stimolandone la creatività. Il progetto promuove una sfida in cui gli studenti realizzano opere in pelle, ispirate in ogni edizione ad un tema diverso, che quest’anno è quello dello sport olimpico.

Tra scuola e azienda. L’ articolato programma di Amici per la Pelle ha già coinvolto in questa edizione più di cento studenti del distretto che, a scuola e nelle visite svolte, si sono mostrati interessati nel confronto con i tecnici e con gli imprenditori conciari incontrati. Sono già state svolte visite in diverse concerie, tra cui: BCN, Sciarada, Zabri, Settebello, Gruppo Conciario CMC International e Lamonti Cuoio, oltre al POTECO Polo Tecnologico Conciario. Ad Amici per la Pelle partecipano le classi seconde delle scuole medie di Santa Croce sull’Arno e Staffoli, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Ponte a Egola e Santa Maria a Monte. Dalla sua prima edizione ad oggi, il progetto ha visto la partecipazione di più di mille studenti del distretto rivelandosi un’occasione preziosa per spiegare le opportunità connesse alla filiera della pelle, tra le risorse più significative del loro territorio.

Fonte: Associazione Conciatori - Ufficio stampa

Notizie correlate

Toscana
Economia e Lavoro
29 Dicembre 2025
saldi agosto toscana

Saldi invernali in Toscana dal 3 gennaio. Confesercenti: "Quasi 2 milioni hanno acquistato in pre-saldo"

Il conto alla rovescia per i saldi entra nel vivo: le vendite di fine stagione invernali prenderanno il via il 2 gennaio in Valle d’Aosta e sabato 3 gennaio nel [...]

Santa Croce sull'Arno
Economia e Lavoro
22 Dicembre 2025

La santacrocese Sicur Delta darà a tutti i lavoratori un contributo di mille euro

Una sorta di regalo di Natale. Per il quarto anno consecutivo Sicur Delta Srl, azienda di Santa Croce sull'Arno specializzata in sistemi di sicurezza contro le cadute dall’alto, rinnova il [...]

San Miniato
Economia e Lavoro
19 Dicembre 2025

CNA Pisa premia le imprese longeve della Zona del Cuoio

Visione, eccellenza, capacità imprenditoriali, tenacia e sacrifici: artigiani e imprenditori del cuoio sono stati i protagonisti delle celebrazioni di CNA Pisa. Si è svolta mercoledì 17 dicembre, nella sede della Fondazione [...]



Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina