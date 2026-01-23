Azzurra Morelli, CEO di Pellemoda, riceve un prestigioso premio a Montecitorio

L'empolese Azzurra Morelli, CEO di Pellemoda, è stata tra le protagoniste della Xª edizione dello Standout Woman & Man Award International, il prestigioso riconoscimento ha celebrato donne e uomini di alto profilo distintisi per "capacità, competenze, determinazione e sensibilità nel raggiungimento di obiettivi ambiziosi, contribuendo allo sviluppo di una società più equa e consapevole."

La cerimonia di premiazione a cui ha partecipato anche l'imprenditrice empolese si è svolta giovedì 22 gennaio 2026, nella cornice istituzionale della Sala della Regina di Montecitorio a Roma, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e dell’associazionismo.

Il riconoscimento ad Azzurra Morelli è stato conferito con la seguente motivazione: “Abbiamo il grande piacere di comunicare l’assegnazione del prestigioso Premio internazionale Standout Woman Award 2026 per promuovere nella propria azienda la cultura dell’inclusione e della valorizzazione del talento femminile. Per aver attivato percorsi per l’inserimento lavorativo di donne in situazioni di fragilità e contro lo sfruttamento lavorativo, accogliendole nei centri territoriali e accompagnandole in un cammino di crescita professionale”.

"Una motivazione che valorizza un percorso manageriale e imprenditoriale capace di coniugare visione strategica, crescita internazionale e attenzione alle persone, affermando un modello di leadership moderna, inclusiva e responsabile" si legge in una nota.

Tra le personalità presenti, anche la consigliera regionale di parità della Toscana Maria Grazia Maestrelli.

