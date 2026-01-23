Bracconaggio ittico, multa salata a Rosignano

Bracconaggio ittico, un caso nel Livornese. I carabinieri di Cecina hanno sorpreso a Rosignano Marittimo un settantenne intento ad esercitare attività di pesca all’anguilla utilizzando attrezzatura vietata, consistente in una rete da pesca (la cosiddetta ripaiola).
Per l’utilizzo di questo strumento, teso alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge, è conseguita una sanzione a carico dell’uomo per un importo pari ad euro 2.000, nonché il sequestro amministrativo di tutta l’attrezzatura utilizzata.
