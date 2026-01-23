Capraia e Limite, workshop gratuito sul benessere mentale

Un incontro divulgativo e gratuito dedicato alla consapevolezza mentale e alla gestione delle emozioni è in programma venerdì 21 febbraio, dalle 9.00 alle 12.30, presso Studio Archè, in via Giuseppe Martelli 36. L’iniziativa è rivolta ai cittadini del territorio e a tutti coloro che desiderano approfondire, in modo pratico e accessibile, il funzionamento della mente.

Il workshop, dal titolo “Come la mente distorce la realtà – Scorciatoie mentali e gestione dello stato d’animo”, propone un percorso di riflessione e apprendimento sulle modalità con cui il cervello semplifica la realtà attraverso le cosiddette scorciatoie cognitive e su come queste influenzino le decisioni quotidiane. Durante l’incontro verranno inoltre illustrate tecniche utili per gestire lo stato d’animo in modo più funzionale ai propri obiettivi personali e professionali.

L’iniziativa è pensata per promuovere benessere mentale e consapevolezza, con un linguaggio semplice ma rigoroso, ed è rivolta a cittadini, professionisti, educatori e persone curiose di comprendere meglio i propri meccanismi mentali.

Ai partecipanti saranno forniti materiale informativo digitale, un attestato di frequenza e indicazioni pratiche da applicare nella vita quotidiana. È richiesta l’iscrizione anticipata, possibile tramite telefono, email o WhatsApp. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.antoniobauleo.it.

Il workshop sarà condotto da Antonio Bauleo, Mental Coach Professionista – Artigiano della mente®, disponibile anche per eventuali approfondimenti o interviste.

Per informazioni e iscrizioni:

335 5240484

info@antoniobauleo.it

Fonte: Ufficio Stampa