Shock a Carmignano: ferisce la moglie con una coltellata

Una donna di 42 anni è stata ferita dal marito con un coltello. È successo a Carmignano, nel Pratese. L'uomo ha sferrato un fendente alla schiena della donna, la ferita è stata giudicata guaribile in venti giorni, la donna è in ospedale e si valuta l'intervento chirurgico.

Lesioni aggravate e maltrattamento le ipotesi di reato per le quali la procura di Prato sta procedendo. Sono in corso indagini "per verificare se l'autore", un 47enne del luogo, "abbia commesso delitti della stessa specie nei confronti di altri familiari". L'accoltellamento è avvenuto nella tarda serata di domenica scorsa.

La 42enne, risulta anche "aver già subito un'aggressione violenta" l'8 agosto scorso, "concretizzatasi in un pugno e nel lancio di un tagliere che le colpiva la testa, da parte dello stesso indagato", in quel caso riportò una frattura composta d"el pavimento dell'orbita sinistra a livello della sutura zigomatico mascellare, con una prognosi di trenta giorni".