Certaldo, ciocche 'solidali' per i superstiti di Crans-Montana: l'iniziativa di Estro Parrucchieri

Estro Parrucchieri Certaldo
Foto da FB: Estro Parrucchieri Certaldo

Taglio gratuito per chi dona i capelli. Le ciocche saranno inviate a un'azienda specializzata in Svizzera, che le trasformerà in parrucche. "Siamo felici di poter aiutare questi ragazzi", spiegano i parrucchieri

Un'iniziativa solidale per donare ciocche di capelli alle vittime superstiti dell'incendio nel locale a Crans-Montana, dove in quella tragica notte di Capodanno persero la vita 40 persone. Questa è l'iniziativa di Alice Bruchi e Franco Gennai, parrucchieri del salone Estro Parrucchieri di Certaldo. Le ciocche saranno poi inviate in un centro specializzato in Svizzera, Rolph AG, che le trasformerà in parrucche.

"L'idea non l'abbiamo avuta noi - spiega Franco -. Abbiamo visto un altro negozio nel Nord Italia che aveva dato il via a questa iniziativa, quindi ci siamo messi in contatto con loro e ci hanno spiegato come funziona. Noi raccogliamo le ciocche e poi le mandiamo in Svizzera a un'azienda specializzata che tratta i capelli e li trasforma in parrucche. L'unico requisito che chiedono - spiega - è che le ciocche siano di almeno 30 centimetri e di colore naturale, non tinto".

Da qui l'appello che negli scorsi giorni il salone ha lanciato sui social: "Ci è sembrata una bella iniziativa. Se questo potrà servire ad aiutare questi ragazzi che hanno vissuto questo terribile incidente, ne saremmo più che felici".

Per chiunque voglia donare una ciocca, sarà possibile contattare direttamente il salone allo 0571 665173. Per i donatori, il servizio, che include taglio e piega, sarà completamente gratuito.

