Bar e attività socio-sanitarie all'EcoPark: avviso pubblico per l'assegnazione dei locali

È uscito l'avviso pubblico per l'assegnazione in locazione dei locali dell'EcoPark di Ponte a Elsa per le attività socio-sanitarie e per il bar. Il bando punta a occupare gli altri locali del 'ferro di cavallo' della struttura, dove a oggi trovano sede l'Urp di Prossimità, il Punto Prestito Bibliotecario e lo Spazio Giovani PAE.

Il sindaco di Empoli afferma che sta prendendo corpo un nuovo luogo dedicato ai servizi di comunità, dove sarà possibile per i cittadini di Ponte a Elsa e del resto della città trovare servizi riuniti e dislocati nella frazione. Il bando appena pubblicato serve a trovare soggetti validi e qualificati che potranno portare le loro competenze per questo luogo rigenerato.

L'assessore alla Sanità del Comune di Empoli rimarca l'importanza di questo bando, considerando che i servizi ambulatoriali sono sempre più richiesti da tutte le fasce di età, giovani e anziani. La possibilità di trovare locali nuovi e adeguati per prestazioni socio-sanitarie viene messa a disposizione dal Comune per un beneficio diffuso per tutta la comunità

I DETTAGLI DEL BANDO - La durata dell'affitto sarà di 6 anni per i vincitori del bando.

Il conduttore prima dell’inizio delle attività socio-sanitarie dovrà essere autorizzato per operare per conto e a carico del Sistema sanitario nazionale ai sensi della legge regionale Toscana 51 del 5 agosto 2009. Mentre, il conduttore prima dell’inizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico dovrà essere in possesso di ogni permesso, licenza, autorizzazione richiesti dalla normativa vigente in materia.

Per ciascun lotto il sopralluogo assistito nei locali che saranno oggetto di locazione è obbligatorio. La richiesta dovrà essere inviata entro il 16 febbraio 2026 alla mail contratti@comune.empoli.fi.it. Alla stessa data e allo stesso indirizzo è fissato il termine per chiedere informazioni esclusivamente per iscritto.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 9 del 23 febbraio 2026, le offerte dovranno giungere per raccomandata A/R, con corriere o con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Empoli (via Giuseppe Del Papa, 41 - 50053 Empoli FI).

Una commissione giudicatrice esaminerà le domande per ogni lotto, valutando l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Tutte le informazioni e gli allegati sono raggiungibili a questo link della sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Empoli: https://empoli.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/1548140

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate