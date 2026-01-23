Empoli Jazz Winter, a 'Il Momento' si esibisce il Noemi Donzelli Group

Un nuovo anno di concerti per l'Empoli Jazz Festival comincia già a gennaio! Venerdì 30 gennaio al teatro 'Il Momento' di Empoli (via del Giglio, 59), ore 21.30, si esibirà il Noemi Donzelli Group con The great American Songbook, prima tappa per il 2026 dell'Empoli Jazz Winter, produzione fortemente voluta dal presidente dell'associazione Empoli Jazz, Aniello Caruso. Una 'best of' di grandi classici interpretato da un combo jazz a chilometro zero, composto da musicisti di Empoli o empolesi di adozione e capitanato dalla giovane e brillante cantante Noemi Donzelli.

Il programma della serata esplora vari generi del Jazz, dallo Swing alla Bossa Nova, con riferimento a grandi autori come Duke Ellington e Antonio Jobim.

LA FORMAZIONE - Ai fiati i solisti Antonio Fornaroli, clarinettista e docente di formazione classica e di lunga esperienza jazzistica ed il virtuoso sassofonista Andrea Gheri, a sua volta band leader in molti progetti a suo nome.

Al piano il giovane talento Andrea Valle che spazia con grande pertinenza dal rock al jazz.

Alla chitarra Paolo Bini, appassionato musicista dotato di un feeling raffinato.

Infine la ritmica che vede i 'giovanissimi' Mario Marmugi alla batteria, grande strumentista e didatta, e Stefano Vestrini al contrabbasso.

Il repertorio è un viaggio tra alcuni dei più belli standards interpretati con freschezza e talento da Noemi Donzelli e dai suoi musicisti.

Ingresso intero 10 €, ridotto 5 € per studenti.

Fonte: Ufficio stampa

