Emporio Solidale di Certaldo, tante donazioni per le Feste

Il Natale appena trascorso è stato davvero straordinario per l’Emporio Solidale di Certaldo. Un periodo che ha visto una partecipazione eccezionale, con tantissime donazioni fatte con il cuore e una risposta corale da parte di cittadini, associazioni, scuole e realtà del territorio. Un vero successo che dimostra quanto la nostra comunità sappia essere unita, generosa e attenta ai bisogni degli altri.

Sono state moltissime le persone che hanno voluto contribuire con donazioni alimentari e beni di prima necessità, trasformando il periodo natalizio in un grande momento di condivisione e vicinanza verso chi è in difficoltà. Un risultato così significativo da poter rappresentare non solo un traguardo, ma l’inizio di una consuetudine: un punto di riferimento stabile da portare avanti durante tutto l’anno.

Un ringraziamento sentito va ai dipendenti del Comune di Certaldo, a tutto il personale del plesso B. Ciari e della scuola A. Sturiale, al Comitato della Croce Rossa per la donazione di pannolini, e alla Caritas per i panettoni.alla Confraternita della Misericordia che ha donato anche dolciumi natalizi, a Knauf per i pannolini e i generi alimentari per bambini piccoli.

Molti sono stati i gesti di solidarietà: un esercente, ad esempio, a seguito della chiusura della propria attività ha donato articoli di merceria.

Ma anche tanti i cittadini, a cui va un grande ringraziamento, hanno voluto contribuire con grande dimostrazione di affetto, sostegno ed interesse nel progetto.

Un’emozione particolare è arrivata anche con le calze della Befana e con i tanti regali donati con grande generosità dai bambini delle scuole elementari di Certaldo: un gesto semplice ma potentissimo, capace di trasmettere il valore della solidarietà fin dalla più tenera età.

Un ringraziamento speciale va inoltre a tutte le realtà che da sempre supportano l’Emporio Solidale di Certaldo, come Coop e Sebach, che con il loro sostegno costante rendono possibile la continuità di questo progetto.

Ma il grazie più grande va a tutti i volontari provenienti dalle diverse associazioni di volontariato di Certaldo, che ogni giorno mettono a disposizione tempo, energie e passione. È grazie al loro impegno silenzioso e generoso se l’Emporio non è solo un servizio, ma un luogo di accoglienza, dignità e vera solidarietà.

Tutto questo dimostra che il sistema sta funzionando: una solidarietà vera, concreta, che mette in moto una rete capace di sostenere le persone in difficoltà e di rafforzare il senso di comunità.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

