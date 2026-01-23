Esperienza culturale a New Orleans, pubblicato il bando per i giovani di Peccioli

Il Comune di Peccioli rafforza il proprio impegno nelle politiche giovanili e nei rapporti internazionali con la pubblicazione di un bando pubblico rivolto ai giovani residenti, finalizzato alla partecipazione a un’esperienza culturale a New Orleans, nell’ambito dell’Accordo di Amicizia siglato tra le due città nel settembre 2025.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di trasformare un accordo istituzionale in un’opportunità concreta di crescita, formazione e apertura verso il mondo per le nuove generazioni. Il progetto si inserisce all’interno del cosiddetto “Sistema Peccioli”, modello di sviluppo locale che mette al centro la cultura, la comunità e la valorizzazione del capitale umano, favorendo esperienze capaci di incidere positivamente sul percorso personale e civico dei giovani cittadini.

Il bando prevede l’organizzazione di un viaggio culturale della durata indicativa di dieci giorni, programmato indicativamente nel periodo dal 21 al 30 settembre 2026. Il programma dell’esperienza sarà costruito in sinergia con la città di New Orleans e comprenderà attività legate agli ambiti culturali, artistici e istituzionali che caratterizzano la collaborazione tra le due comunità. Prima della partenza sono inoltre previsti incontri preparatori a Peccioli, con il coinvolgimento di esperti, per accompagnare i partecipanti nella comprensione del contesto culturale e internazionale dell’iniziativa.

Il bando è rivolto a giovani residenti nel Comune di Peccioli di età compresa tra i 18 e i 25 anni, con requisiti riferiti al 1° settembre 2026. Il Comune ha previsto una compartecipazione economica ai costi del viaggio modulata sulla base dell’ISEE, articolata in dieci fasce, con l’obiettivo di garantire equità e accessibilità e di favorire la partecipazione anche dei nuclei familiari con minori disponibilità economiche.

Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma comunale ContrE, dal 23 gennaio 2026 alle ore 12 fino al 17 febbraio 2026 alle ore 12, utilizzando SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Al termine dell’istruttoria sarà pubblicata una graduatoria degli ammessi sul sito istituzionale del Comune (qui il link alla news completa: https://www.comune.peccioli.pi.it/novita/bando-new-orleans).

Con questo bando, il Comune di Peccioli conferma la volontà di investire sui giovani come protagonisti attivi del presente e del futuro della comunità, promuovendo esperienze capaci di coniugare crescita personale, scambio culturale e appartenenza civica.

