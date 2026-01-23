Evacuata scuola per spray al peperoncino a Pistoia: 6 intossicati

Momenti di paura questa mattina all’Istituto Professionale Einaudi di Pistoia, dove uno spray al peperoncino è stato spruzzato in un corridoio davanti alle aule, rendendo l’aria irrespirabile. L’episodio ha costretto studenti e personale scolastico a evacuare immediatamente.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per individuare il responsabile e chiarire le modalità dell’accaduto. Sei persone, in prevalenza studenti, sono state assistite in codice giallo per irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie. Una donna di 45 anni è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo per ulteriori controlli, mentre altri ragazzi sono stati visitati sul posto.

La scuola è stata temporaneamente evacuata per consentire l’aerazione dei locali e le verifiche ambientali. Le autorità indagano per chiarire responsabilità e dinamica dell’episodio.

