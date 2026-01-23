Fiorentina-Como, scattano le misure di sicurezza per gli ottavi di Coppa Italia

In vista dell’incontro di calcio tra ACF Fiorentina e Como 1907, in programma martedì 27 gennaio e valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/2026, sono stati definiti specifici provvedimenti a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La partita è stata oggetto di esame nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi nella giornata odierna.

All’esito delle valutazioni svolte dalle Forze di polizia, è stato adottato un provvedimento ai sensi dell’articolo 2 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.LL.P.S.), che prevede una serie di divieti in vigore dalle ore 17.00 alle ore 24.00 di martedì 27 gennaio 2026.

In particolare, è stato disposto il divieto di vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di ogni altra bevanda contenuta in recipienti di vetro e/o lattine, per tutti gli esercizi pubblici e le attività commerciali situati all’esterno dello stadio “Artemio Franchi”. L’area interessata comprende il perimetro delimitato da piazza delle Cure, viale dei Mille, via Pacinotti, via del Pratellino, via del Campo d’Arrigo, viale De Amicis, viale lungo l’Africo, piazza Alberti, viale Ojetti, viale Righi e viale Volta.

È stato inoltre vietato introdurre e detenere qualsiasi tipo di bomboletta spray contenente principi urticanti sia all’interno dello stadio Franchi sia nell’area esterna ricompresa nello stesso perimetro urbano individuato per il divieto di vendita delle bevande.

Le misure adottate mirano a garantire il regolare svolgimento dell’evento sportivo e a prevenire situazioni di rischio per l’incolumità pubblica, in un contesto che richiamerà un elevato afflusso di tifosi e cittadini.