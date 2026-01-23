Francesco Maestrelli premiato con le Ali del Pegaso

Francesco Maestrelli giovane tennista toscano protagonista agli Australian Open di tennis verrà premiato dal Consiglio regionale con le Ali del Pegaso, l’onorificenza che l’Assemblea legislativa riconosce a donne e uomini under 35 che si distinguono in tutti i campi dalla cultura allo sport. Una proposta del vicepresidente Antonio Mazzeo accolta con favore dalla presidente Stefania Saccardi: "Accolgo con favore la proposta di conferire le Ali del Pegaso a un giovane di talento, protagonista di una storia di passione, impegno e capacità di affrontare le difficoltà, che ha portato il nome della Toscana sui palcoscenici sportivi internazionali, mantenendo un forte legame con il territorio".

"Il suo percorso agli Australian Open 2026, culminato nella sfida con Novak Djokovic dopo il superamento delle qualificazioni e del primo turno - ha proseguito la presidente Saccardi -, è un risultato di grande valore sportivo e umano. Un traguardo che testimonia la qualità dello sport giovanile toscano, e rappresenta un esempio positivo per tanti ragazzi e ragazze e motivo di soddisfazione per tutta la comunità regionale".

"Ringrazio la presidente Saccardi per aver accettato la mia proposta di conferire le Ali del Pegaso a Francesco Maestrelli - ha detto il vicepresidente Mazzeo - perché in questa settimana agli Australian Open ha tagliato un traguardo importante: il primo ingresso vincendo le qualificazioni e la prima vittoria nel tabellone principale di uno Slam, risultati conquistati con lavoro, pazienza e determinazione. Le Ali del Pegaso sono un segnale di fiducia e un augurio concreto perché questo debutto sia l’inizio di un percorso ricco di sempre maggiori successi. In un momento in cui il tennis italiano è protagonista a livello mondiale, come mai prima d'ora, è bello e significativo che ci sia anche un nuovo talento come il suo che arriva dalla Toscana e spero che la sua storia possa essere d'esempio per tante ragazze e ragazzi che si avvicinano a questo sport".

