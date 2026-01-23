Furto in abitazione, arrestata nel Livornese dopo quasi 5 anni

Una 25enne sarda domiciliata a Collesalvetti è stata arrestata dai carabinieri per furto in abitazione. I fatti risalgono al settembre 2021 quando la donna, con una complice, era stata sorpresa fuori da una casa dove era appena stato consumato un furto di monili d'oro.

Gli elementi d’indagine raccolti dagli investigatori hanno portato ad una prima pronuncia del Tribunale di Livorno, divenuta poi definitiva e quindi resa esecutiva dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Livorno lo scorso 19 gennaio.

I carabinieri hanno rintracciato la donna e, dopo le formalità di rito, l’hanno condotta presso il carcere di Firenze dove dovrà scontare una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione.

