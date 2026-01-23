Furto in abitazione, arrestata nel Livornese dopo quasi 5 anni

Cronaca Collesalvetti
Condividi su:
Leggi su mobile

Una 25enne sarda domiciliata a Collesalvetti è stata arrestata dai carabinieri per furto in abitazione. I fatti risalgono al settembre 2021 quando la donna, con una complice, era stata sorpresa fuori da una casa dove era appena stato consumato un furto di monili d'oro.

Gli elementi d’indagine raccolti dagli investigatori hanno portato ad una prima pronuncia del Tribunale di Livorno, divenuta poi definitiva e quindi resa esecutiva dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Livorno lo scorso 19 gennaio.

I carabinieri hanno rintracciato la donna e, dopo le formalità di rito, l’hanno condotta presso il carcere di Firenze dove dovrà scontare una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione.

Notizie correlate

Collesalvetti
Cronaca
4 Gennaio 2026

Rave party nel Livornese: giovani intrappolati nel fango, residenti li aiutano

Circa un centinaio di giovani, provenienti principalmente dalle province vicine, hanno partecipato ad un rave party illegale sotto un ponte dell’autostrada A12, a Mortaiolo, frazione del comune di Collesalvetti, organizzato [...]

Collesalvetti
Cronaca
29 Novembre 2025

Rapina a mano armata a Collesalvetti, rubati 120.000 euro alle poste di Stagno

Rapina da 120.000 euro circa oggi nell'ufficio postale di Stagno, Collesalvetti, situato in via Marx, dove tre individui, con il volto coperto da un passamontagna, uno dei quali armato di [...]

Collesalvetti
Cronaca
27 Novembre 2025

Autobus bloccato da un container, la denuncia di Autolinee Toscane nel Livornese

at- autolinee toscane informa di aver dato mandato al proprio ufficio legale di agire sia in sede civile che in sede penale nei confronti del proprietario del veicolo che, ieri [...]



Tutte le notizie di Collesalvetti

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina