Colpo notturno in una ditta orafa di Arezzo, in via Ramelli, dove ha sede la Ekisson, azienda specializzata nella produzione di leghe leggere.

Secondo quanto ricostruito, i ladri avrebbero fatto irruzione intorno alle 2.30 passando per un capannone adiacente e abbattendo la parete che collegava le due strutture, provocando gravi danni strutturali. Il valore del bottino non è ancora noto.

L'allarme è stato dato da un vigilante che ha notato movimenti sospetti e ha immediatamente contattato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile, ma i ladri erano già riusciti a fuggire.

Al vaglio delle autorità le registrazioni della videosorveglianza, nel tentativo di risalire all'identità dei responsabili.