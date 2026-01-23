Gambassi, incontro con l’analista Stefano Orsi: guerra, crisi e scenari futuri

Venerdì 6 febbraio alle ore 21, presso la 'Casa del Platano' (ex teatro) di Gambassi, si terrà un incontro con Stefano Orsi, analista molto attivo sul web, noto per le sue approfondite analisi su crisi internazionali, scenari bellici, rivoluzioni e colpi di stato.

Orsi, il cui lavoro è visibile anche sul suo canale YouTube (www.youtube.com/@StefanoOrsi), è apprezzato per il commento sugli eventi globali, il ruolo dei servizi segreti e la capacità di collegare fatti attuali a contesti storici e documentari, per non dimenticare il passato.

L'incontro sarà l'occasione per discutere della complessa situazione internazionale e dei possibili sviluppi futuri, offrendo al pubblico motivazioni e retroscena spesso poco noti.

L'evento è promosso dalle associazioni Lucidamente e Nea Polis, con il patrocinio del Comune di Gambassi.

Ingresso libero.